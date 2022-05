Incendio in un allevamento a Nocera morti carbonizzati 13 cani

Un incendio scoppiato ieri a Nocera Inferiore ha ucciso tredici cani, di cui nove cuccioli e quattro adulti. Un bilancio drammatico, quello accertato in un allevamento privato di via del Parco nel quartiere di Piedimonte, a Nocera Inferiore.

L'episodio si è verificato sabato pomeriggio, intorno alle 18. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provato a salvare gli animali, insieme al servizio veterinario del'Asl. Sull'episodio sono state avviate le indagini da parte della polizia locale e dei carabinieri di Nocera Inferiore per stabilire le cause del rogo, che appaiono del tutto accidentali. Si pensa ad un potenziale cortocircuito.

I cuccioli e gli adulti morti erano in un allevamento di Amstaff. Le carcasse carbonizzate sono state sequestrate per svolgere eventuali approfondimenti. L'Amstaff è un cane che deriva dall'incrocio di due razze di antenati, ovvero il Bull and Terrier e il Blue Paul Terrier. Si tratta di un animale considerato molto popolare in Europa e in America, perfetto per famiglie con bambini e per chi ama svolgere della regolare attività fisica.