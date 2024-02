Perde il controllo della moto per evitare di investire un cane randagio e finisce fuori strada, complice l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. È morto sul colpo Marco Parlato, 44enne ristoratore di Sant’Egidio del Monte Albino, vittima di un tragico incidente avvenuto poco dopo le 14 di ieri in via Carlo Tramontano a Pagani. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi. Gli operatori della Croce Azzurra hanno tentato di rianimarlo, praticando più volte il massaggio cardiaco ma senza esito. Sembra che l’uomo, nel cadere dal grosso scooter abbia battuto violentemente la testa. Anche il cagnolino che stava attraversando la strada quando è sopraggiunto lo scooter è morto.

L’incidente è avvenuto poco distante dall’incrocio di, a pochi passi dal distributore di benzina, lungo quella variante che collega il centro di Pagani con Nocera Inferiore e Sant'Egidio del Monte Albino. Il ristoratore si sarebbe accorto della presenza delin strada troppo tardi e, nel tentativo di scansarlo, avrebbe perso il controllo delladella tenenza di via De Gasperi stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente anche con l’ausilio dei filmati degli impianti didella zona. Su disposizione del sostituto di turno della, laè stata trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale di Nocera,. Unache ha scosso l’intera comunità dell’Agro nel giorno di Carnevale, partendo da Sant’Egidio del Monte Albino dove Marco Parlato era molto conosciuto. La sua famiglia gestisce un, il Marì Marì, in viale Della Pace, il 44enne era sposato e aveva. A Sant’Egidio, in segno di lutto, sono statiprevisti per Carnevale.

«In segno di lutto - si legge sulla pagina social del Comune - e di rispetto per il dolore che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, l’amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi di Carnevale».

Anche la società del Sant'Egidio Calcio ha voluto esprimere, sempre sui social, cordoglio alla famiglia del ristoratore: «Tutto il Sant'Egidio Calcio si stringe attorno al dolore della famiglia Parlato per la scomparsa del nostro giovane concittadino Marco, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Pagani. Riposa in pace Marco».