Investe un bambino e scappa: denunciato 50enne di Vibonati ad Arezzo

Si è presentato spontaneamente al comando della polizia municipale di Arezzo l’uomo che ieri era alla guida del veicolo che ha investito un bimbo di 7 anni senza poi attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Si tratta di un 50enne originario di Vibonati. L’incidente è avvenuto ad Arezzo.

L'uomo dopo aver urtato il piccolo, il furgone si sarebbe fermato sul posto, avrebbe atteso l'arrivo dei sanitari e poi sarebbe ripartito senza attendere che sul posto giungessero le forze dell'ordine per lasciare i propri dati e generalità. Il bambino è stato poi trasportato con il Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze. Le sue condizioni come riporta arezzonotizie non sono gravi. L’uomo che si trovava alla guida del furgone intorno alle 17 si è presentato spontaneamente al comando della Polizia Municipale di Arezzo. E' stato denunciato per omissione di soccorso.

