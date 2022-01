Spacciava anche se ai domiciliari: arrestato 39enne di Salerno

Continua a vendere droga anche se agli arresti domiciliari per spaccio. Succede a Salerno, dove un 39enne è stato arrestato dalla polizia di Stato nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente. Agenti della squadra mobile della questura salernitana, sezione criminalità diffusa, sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni di un'attività di spaccio che l'uomo svolgeva nella propria abitazione, dove dal 1° dicembre 2021 era sottoposto agli arresti domiciliari poiché già responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno eseguito una perquisizione trovando in casa sei involucri contenenti cocaina, un bilancino elettronico con l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente e 100 euro in contanti, somma considerata frutto dello spaccio. Gli agenti hanno quindi arrestato il 39enne ponendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del provvedimento di convalida.