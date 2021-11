Investito un mese fa, è fuori pericolo grazie a un intervento nell'ospedale di Polla

Un mese fa fu investito lungo la strada che dallo svincolo autostradale di Padula porta a Buonabitacolo, camminava nella parte buia dell'arteria molto trafficata e fu colpito da un'auto in transito che nulla poté fare per evitarlo. A distanza di trenta giorni, l'indiano ferito e rimasto in fin di vita, si può considerare salvo. Fondamentale ed è il caso di dire, vitale, è stato l'intervento dell'equipe medica dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla, reparto di Chirurgia. I dottori Ciliberti e D'Antuono, gli infermieri Ciccarone, De Luca e Marino e gli anestesisti Naimoli e Spinelli hanno effettuato un delicato intervento chirurgico sul 42enne di origine indiane che aveva riportato gravissime ferite, a organi vitali (fegato e intestino, soprattutto) e aveva poche, pochissime, possibilità di salvezza. Immediatamente sottoposto a intervento chirugico, poche ore dopo l'arrivo al "Pronto soccorso", il 42enne è stato salvato e oggi è stata sciolta la prognosi.

