Mercoledì 17 Aprile 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 13:12

Si è fatta immortalare lungo il Sentiero degli Dei ad Amalfi. Stiamo parlando della vichinga Katheryn Winnick, attrice che fa parte del cast della serie tv Vikings, molto amata in Italia. La canadese, fisico da modella ed occhi azzurri, sta passando un periodo nel nostro Paese e ha deciso di visitare la Costiera Amalfitana.Immediato lo scatto inviato sullla pagina di Vikings Italia, dedicata a quanti amano questa serie che parla della storia dei Norreni, delle loro conquiste in Inghilterra, di intrighi ed amori. La Winnick intepreta Lagertha che, nella mitoligia, era una fanciulla dello scudo (sheildmaiden) norvegese, moglie di Ragnar Lodbrok. La sua storia ci è stata narrata dall’autore danese Saxo Grammaticus, e contiene, come accennato, sfumature palesemente leggendarie, tanto che, per alcuni versi, essa può essere associata a quella di Þorgerðr Hölgabrúðr, una Aesir, sorta di divinità guardiana nordica riconducibile al mito delle Valchirie, o addirittura a Freiya stessa, sposa di Odino.