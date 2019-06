Incandidabile: la Prefettura dichiara decaduto il sindaco di Pagani Alberico Gambino

Giovedì 27 Giugno 2019, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 10:43

Disposizione per l'annullamento della nomina della giunta e del sindaco di Pagani.Questo il contenuto della comunicazione arrivata questa mattina a Palazzo San Carlo in merito all'incandidabilità di Alberico Gambino, che lo scorso 9 giugno aveva vinto il ballottaggio contro il suo ex alleato Salvatore Bottone.La documentazione è arrivata questa mattina al segretario comunale paganese, il dottor Francesco Carbutti, che ha provveduto a notificare l'atto ad Alberico Gambino, alla sua decaduta giunta e agli altri organi territoriali.Da verificare nelle prossime ore il futuro amministrativo della città. Molto probabile l'arrivo di un nuovo commissariamento del consiglio comunale.