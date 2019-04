Domenica 14 Aprile 2019, 06:50

Nel settembre scorso, approfittando del buio, con l’aiuto di un complice aveva rubato le quattro ruote di un’auto, parcheggiata in un cortile condominiale. La vittima del furto aveva fornito alla polizia le immagini delle telecamere in funzione. Gli agenti, diretti dal vicequestore Acconcia, dopo indagini scrupolose sono riusciti a identificarlo. Si tratta di un pluripregiudicato napoletano, D.F. 42 anni. I poliziotti lo hanno deferito all’autorità giudiziaria perchè irreperibile, sebbene sia già colpito da obbligo di dimora.L’uomo, con l’aiuto di un complice, era entrato nel parcheggio condominiale a bordo di una 500 nuovo modello. Con grande abilità, i due avevano asportato le quattro ruote per poi caricarle sulla loro auto. Le immagini avevano immortalato l’intera sequenza. Gli agenti hanno poi scoperto che l’auto utilizzata dai ladri era stata noleggiata, e il contratto era intestato ad un ultrasessantenne per sviare possibili indagini. Dal confronto con le foto segnaletiche, i poliziotti hanno identificato il pluripregiudicato napoletano.