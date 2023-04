Battipaglia: slot machine irregolari, ​il Comune chiude il bar

Il Settore Attività Produttive del Comune di Battipaglia ha chiuso il bar che utilizzava macchine da gioco non conformi alla legge. Il Bar Lupin di via C. Turco resterà chiuso per trenta giorni, dopo le rilevanze della Sezione operativa territoriale di Salerno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La vicenda ha avuto inizio con il controllo eseguito il 23 marzo scorso, da parte della sezione salernitana dell’Agenzia, che aveva portato a una segnalazione giunta al Comune il 5 aprile scorso. In essa si rilevava come nel locale commerciale adiacente al bar, e adibito a sala giochi, risultassero presenti nove apparecchi, poi sottoposti a sequestro, non rispondenti alle caratteristiche indicate dalle disposizioni di legge.

Per questo, a fronte della segnalazione e nel rispetto del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il Comune ha ordinato la sospensione di tutte le attività esercitate dal locale per la durata di 30 giorni. In caso di inosservanza il provvedimento sarà eseguito d’ufficio, mentre in caso di reiterazione scatterà la revoca all’autorizzazione amministrativa.