Domenica 7 Ottobre 2018, 06:30

Entra nella rivendita per comprare le sigarette, esce con cinquantamila euro. Un fine settimana decisamente fortunato, per l’uomo che nel pomeriggio di ieri ha ben pensato di acquistare, prima di uscire dalla tabaccheria di Marco Torre, al civico 169 di corso Garibaldi, un biglietto Maxi miliardario da venti euro. «Lo ha fatto di sfuggita, dopo aver pagato le sigarette - racconta il proprietario dell’esercizio commerciale - quasi sentisse che era il momento giusto per essere baciato dalla fortuna. Ed è andata proprio così». Sfregando le varie caselle, una alla volta, incredulo ha visto emergere le cospicue vincite, fino a raggiungere la cifra tonda di cinquantamila euro. «Quando si è reso conto dell’ importo, in preda all’emozione voleva subito scappare - aggiunge Torre - ma io l’ho pregato di farmi almeno fotocopiare il biglietto. Per noi è un giorno importante, non si era mai verificata una vincita così alta».