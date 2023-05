Pontecagnano: arrestato minorenne per diversi furti nel porto Marina d'Arechi

Un diciassettenne di Pontecagnano destinatario di una ordinanza cautelare con collocamento in comunità. Secondo le indagini dei carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, a febbraio il minore si sarebbe introdotto, in più occasioni, ed insieme ad un complice, nel porto della Marina d'Arechi di Salerno. Durante il secondo episodio avrebbero sottratto da uno yacht diversis trumenti professionali per la navigazione, denaro contante ed abbigliamento di marco per un totale di 3mila euro di danni. In quella circostazanza il maggiorenne fu arrestato. Dopo una serie di approfondimenti investigativi, i militari dell'Arma hanno verificati che gli stesis due, nel corso del primo episodio, si erano impossessati di due gommoni che furono poi ritrovati nella stessa zona senza motori e apparecchiature per la navigazione.