Morta Nonna Rosetta di Casa Surace: addio alla nonnina più famosa del web, aveva 89 anni

È morta nonna Rosetta, la nonna del web. Aveva 89 anni.

Nata a San Giorgio a Cremano, nel 1933, per poi trasferirsi a Sala Consilina. Grazie a Casa Surace, da alcuni anni era diventata grazie alla sua simpatia, al suo viso dolce e alle sue battute, un volto amato del web e non solo. Un volto diventato noto grazie ai video della factory del Vallo di Diano famosa in tutta Italia. I video di Nonna Rosetta sono stati tradotti anche in cinese e portoghese (per il Brasile, ad esempio), e ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni.

La nonna di Casa Surace è stata per una vita una casalinga. Tutto era cominciato per caso quando, aveva raccontato in una intervista rilasciata al Mattino: «Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale».

Il saluto di Casa Surace

«Addio nonna, ti chiamiamo così, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti» questo il messaggio che i ragazzi di Casa Surace lasciano per nonna Rosetta in un post su Instagram.

«Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattacort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta». Era davvero la nonna di tutti.