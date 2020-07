Udienza da rifare per la morte di Ernesto Balzano, il 48enne deceduto due anni fa presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. A deciderlo è stato il giudice Tiziana Santoriello della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno che ha accolto il reclamo presentato dall’avvocato Mariagrazia Rosamilia, nell’interesse della sorella del defunto, annullando il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari. Per il giudice Santoriello, il gip ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa al di fuori dei casi previsti dalla legge. Di fatto nell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del pm, la parte offesa aveva indicato alcune investigazioni suppletive: a questo punto il gip avrebbe dovuto fissare l’udienza in camera di consiglio dandone avviso alle parti e ai difensori con la facoltà di comparire e di essere sentiti. Nella querela presentata alla magistratura salernitana da Esterina Balzano, dopo la morte del fratello, si ipotizzano condotte di omicidio colposo e lesioni personali a carico dei medici che ebbero in cura Balzano deceduto a luglio 2018 dopo diversi interventi chirurgici. © RIPRODUZIONE RISERVATA