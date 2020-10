Sessantuno persone multate per mancato uso della mascherina. E' il risultato di una vasta operazione di controllo coordinata dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra, su indicazione del prefetto Francesco Russo. Assieme ai cittadini che hanno violato l'ordinanza numero 77 del governatore De Luca, sono risultati fuorilegge anche oitto gestori di esercizi commerciali che non hanno rispettato le norme per il contenimento del virus. Nel corso dello stesso fine settimana i poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato due pregiudicati per spaccio; sono stati trovati in possesso di cocaina, eroina e crack. A Battiaglia, invece, una persona è stata denunciata percgè trovata in possesso, nella propria auto, di un coltello a scatto e di una mazza da baseball metallica.

