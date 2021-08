Una giornata al mare nel Cilento finita drammaticamente per un turista di 39 anni. Antonio De Pasquale, originario di Salerno, ieri mattina é morto mentre era in riva al mare sulla spiaggia di Mezzatorre nel comune di San Mauro Cilento. Intorno alle 13 l’uomo era sdraiato sul lettino, per il gran caldo si era era sistemato in riva al mare.

