Nel Cilento la prima biblioteca a tema dedicata alla Terra nella 53esima Giornata che celebra il pianeta

È stata inaugurata, oggi pomeriggio, al Castello dei Principi Capano, a Pollica, in occasione della 53esima Giornata della Terra, “Books & Seeds”, una biblioteca a tema che ospite libri per ragazzi. L’iniziata è stata curata da Sara Roversi e Grazia Gotti, e donata al Comune di Pollica da Bologna Children's Book Fair , Accademia Drosselmeier/Giannino Stoppani Cooperativa e Future Food Institute.

«Crediamo profondamente che l’unico modo per cambiare le sorti del nostro pianeta sia quello di fornire alle nuove generazione gli strumenti per il futuro e non c’è nulla di meglio di un libro, della cultura» ha evidenziato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

«Si tratta di uno spazio unico al mondo perché è la prima biblioteca dedicata alla terra che raccoglie numerosi volumi a tema - ha aggiunto Sara Roversi - e che nasce per di più a Pollica, la capitale della Dieta Mediterranea, che per noi è la sintesi di quello che è un modello al quale tutti dovremmo aspirare per il bene della terra e per il futuro dell’umanità».