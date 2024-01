Nocera, picchiato un ladro seriale di bici elettriche

Un ladro di biciclette è stato aggredito da alcune persone. È stato sorpreso mentre in via Castaldo a Nocera Inferiore stava cercando di portare via una bici elettrica che era stata lasciata all'esterno di un supermercato. Vistosi scoperto ha tentato la fuga ma è stato raggiunto da un gruppo di giovani, sembra quattro, che lo avrebbero picchiato.

Un testimone parla anche dell'uso di una mazza da baseball.

Sanguinante, avrebbe approfittato di un pulman di linea che si era appena fermato per fuggire. Nel frattempo era anche arrivata un'ambulanza chiamata da alcuni passanti.

L'episodio di "giustizia fai da te" si è verificata poco prima dell'ora di pranzo. Al momento non risulta esserci una denuncia ma gli agenti del commissariato di polizia, guidati dal vice questore Aniello Ingenito, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sembra che il ladro già in altre occasioni sia riuscito a rubare delle biciclette nel popoloso quartiere Arenula.