Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Già ieri sera negli uffici di Palazzo Mainenti a Vallo della Lucania, sede del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, era attesa la comunicazione ufficiale al direttore Romano Gregorio. Probabilmente arriverà oggi. Dato certo è che dopo quasi tre mesi di attesa, dopo l’assemblea dei sindaci, è stato definito il nuovo direttivo che affiancherà il presidente Giuseppe Coccorullo nella gestione dell’area protetta più grande d’Italia.

Una diatriba interna al centrodestra risolta con l’accordo tra Lega e Fratelli d’Italia. Con il decreto ministeriale si porrà fine anche alla questione legata al rispetto della quota rosa sollevata proprio dal Ministero dell’Ambiente all’indomani dell’elezione dei sindaci. Potrebbe dunque passare la linea dei primi cittadini, con il direttivo che sarà completato con solo tre donne. Del resto è già accaduto nella composizione del direttivo di altro Parchi Nazionali. Ma non mancano le prime polemiche. Il sindaco di Roscigno Pino Palmieri da giorni ha annunciato che impugnerà il decreto del ministro Gilberto Fratin nel caso in cui il 50% dei componenti del neo direttivo non sarà di genere femminile. Sul territorio c’è attesa per l’insediamento dei consiglieri a cui spetta un compito non facile.

Ci sono tante problematiche territoriali per la cui risoluzione, le comunità locali, si affidano proprio alla realtà Parco.