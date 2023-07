Olevano sul Tusciano, volontari in campo per ripulire il fiume Tusciano: i riifuti raccolti a disposizione degli artisti del riciclo

Sabato e domenica, ad Olevano Sul Tusciano, l' A.p.s. Casa Pachamama, organizza per il 6° anno consecutivo, la pulizia del fiume Tusciano, grazie all’attività di numerosi volontari, con l'intento di omaggiare e difendere la valle del Tusciano, che ospita e nutre l’associazione e tutte le sue attività. Nella due giorni verrà realizzata anche un’opera muraria, con il contributo gratuito di alcuni artisti, proprio in ricordo della giornata di sensibilizzazione verso uno degli ecosistemi fluviali più belli dei Monti Picentini, spesso, vessato dal selvaggio abbandono di rifiuti lungo il suo corso.

Gli artisti che vorranno aderire, potranno esprimere tutta la propria creatività, utilizzando i rifiuti che saranno raccolti nel fiume Tusciano.

La performance artistica, diventa un momento di riflessione e deterrente a comportamenti indifferenti e illeciti.

Previste anche tante altre attività: mercatini di prossimità, artigianato, arte, alimenti, ottenuti in autoproduzione e in modo sostenibile. Divertimento assicurato con le proiezioni, la jam session, il vinyl set, e la pizza di autofinanziamento preparata con farine non industriali nel forno a legna, autocostruito con paglia ed argilla, birra e vino artigianali.

Sarà inoltre ospite dell’evento, la rete di realtà, associazioni, persone della provincia di Salerno "Fili di Paglia".

«Pensiamo che riciclando e donando nuova vita e forma ad un rifiuto - ha spiegato Carmen Rosalia responsabile di Casa Pachamama - appaia con più chiarezza che il rifiuto, inteso come scarto, può essere in realtà una risorsa o semplicemente può diventare nuova energia se correttamente smaltito. Vogliamo trasferire un approccio corretto alla gestione del problema, ovvero: ho comprato un bene di consumo, l'ho usato, sono responsabile del suo ciclo, quindi tendo al giusto equilibrio Acquisto, consumo, riutilizzo, conferisco il mio scarto negli appositi spazi previsti, al fine di poterlo riutilizzare».