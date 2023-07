Posata la prima pietra dell’impianto di compostaggio in assenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca e del sindaco di Eboli Mario Conte. Sulla rivoluzione della lavorazione dei rifiuti organici che dovrebbe risolvere il problema delle emissioni odorigene per battipagliesi ed ebolitani, aleggia il fantasma dell’ospedale unico della Piana del Sele. Il forfait di Conte all’inaugurazione del cantiere voleva essere un segno di protesta contro la decisione della Regione di finanziare un nuovo ospedale per Battipaglia.

«I lavori tenderanno a confinare tutti gli ambienti di lavorazione e a metterli in depressione - spiega l’ingegnere Palmerino Belardo - L’aria di questi ambienti, aspirata attraverso ventilatori e trattata, verrà rimessa nell’ambiente. L’importo del progetto è di 2,3 milioni di euro di fondi regionali con risorse per lo sviluppo e la coesione». La presenza di Cecilia Francese, sindaca di Battipaglia, invece, si è sentita forte e chiara. Dopo aver espresso soddisfazione per la partenza dei lavori all’impianto di compostaggio è intervenuta sulla questione ospedale.

«Sono sempre stata favorevole alla realizzazione dell’ospedale unico della Piana Del Sele - puntualizza - Eboli aveva fatto tre proposte: San Nicola Varco, Acquarita e zona interporto. Quest’ultima area poteva mettere tutti d’accordo. Poi ho appreso dalla stampa di questa richiesta di finanziamento della Regione per la realizzazione di un nuovo ospedale a Battipaglia. Si saranno resi conto che non valeva la pena consolidare un ospedale costruito negli anni ’70 oppure, visto che sorgerà su un terreno regionale, è possibile che abbiano pensato di superare il problema degli espropri». La discussione è proseguita poi nell’aula consiliare del Comune di Eboli, dove il sindaco Conte ha tenuto una conferenza stampa. «Se è vero che la realizzazione dell’ospedale unico è ancora nell’interesse di Battipaglia, allora possiamo chiedere alla Regione di annullare quella delibera che sancisce la nascita di un nuovo ospedale a Battipaglia - attacca - ho seguito tutti i passaggi, ho scritto lettere e documenti e non ammetto le strumentalizzazioni e le ipocrisie di Gerardo Rosania che fa il consulente a Battipaglia e il capopopolo a Eboli. Convocheremo un consiglio comunale aperto e la Regione dovrà ascoltare l’istanza dei 2mila abitanti del comprensorio, altrimenti dovrà assumersi delle responsabilità». Rosania, già sindaco di Eboli, aveva commentato duramente la notizia dell’opportunità mancata di Eboli. Dopo aver appreso delle accuse di Conte ha risposto: «Mi accusa eppure in quel comunicato gli ho dato molti consigli. Non sono consulente a Battipaglia, non ho alcun incarico politico a Battipaglia. Sono solo un cittadino ebolitano molto incazzato».