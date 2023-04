Paestum, al Dum Dum Republic la campagna “Welcome all People”

“Welcome all People” è la nuova campagna di sensibilizzazione sociale promossa dal Dum Dum Republic a favore dell’unicità di ogni essere umano. Da sempre spazio di libertà, dal beach club del Cilento si eleva un grido contro ogni forma di body shaming, di odio, di pregiudizio, di cyberbullismo che si muove attraverso la rete, di timore razziale, di omofobia e contro rigidi canoni estetici.

«Musica, allegria e divertimento sono pervasi, da sempre, dalla filosofia e dai principi su cui si fonda il Dum Dum Republic. Ci apriamo alla stagione 2023, coerenti con i nostri ideali, lanciando un messaggio dalla nostra spiaggia degli spiriti liberi, amplificato dal linguaggio universale della musica, contro ogni forma di pregiudizio o barriera mentale - sottolinea Biancaluna Bifulco, titolare del beach club - Tutti hanno diritto ad esprimere il proprio pensiero e la propria creatività. Noi sentiamo forte la nostra responsabilità, soprattutto verso le giovani generazione».

A fare da sottofondo questa domenica 23 aprile, dalle 16, MissPia Vintage Dj, tra pin Up anni ’50 e rockabilly, con il suo incredibile gusto per il vintage e la fantastica ironia che rendono le sue performance travolgenti e divertenti. Ad alternarsi con lei in consolle Dj Madkid, uno dei Dj italiani più apprezzati, icona di stile e punto di riferimento della scena “black”, con aperture che spaziano dal reggae al soul, all’hip hop.