Paestum, ultimo appuntamento della mostra di Rosita Taurone

I mutamenti e i processi che caratterizzano la vita delle campagne della Piana del Sele, scandite dal ritmo delle serre e dal tempo artificiale delle coltivazioni, trovano poetica e lucida espressione nella mostra dell’artista Rosita Taurone «Attraverso la serra – Ambiente e paesaggio della Piana del Sele». Il progetto site specific - curato da Stefania Zuliani – è stato allestito nell’ex Tabacchificio a Borgo Cafasso nel Comune di Capaccio Paestum ed è visitabile fino al prossimo 6 ottobre. Domani, martedì 4 ottobre alle ore 18, l’artista Rosita Taurone dialogherà con la curatrice Stefania Zuliani nel corso dell’iniziativa «Passaggi». Durante le ultime settimane la mostra è stata arricchita da una serie di iniziative e dal workshop di «Antotipia» che ha coinvolto 75 studenti della scuola secondaria «Giosuè Carducci» di Capaccio e dell’Istituto Comprensivo «Marianna Dionigi» di Lanuvio , con il quale la «Giosuè Carducci» è gemellata, accompagnati dalle docenti Giovanna Tufarelli e Angela Adinolfi.

Al termine dell’esposizione una parte delle piante presenti nell’installazione artistica confluirà in un progetto di orto sociale, curato dalle associazioni «Pachamama» e Legambiente Paestum, partner del progetto. La restante parte sarà utilizzato dal Comune di Capaccio per disegnare nell’ex Tabacchificio un’aiuola di giardino commestibile. La mostra «Attraverso la serra – Ambiente e paesaggio della Piana del Sele» è realizzata in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum, l’associazione culturale “Rareca”, Legambiente Paestum, Distretti integrati rurali e in rete. Si è avvalsa del supporto, inoltre, dell’azienda vivaistica Agriviva, Il Petraro, Flor Paestum, La cesta della biodiversità, Stefania Amato boutique floreale, Foresteria regionale Improsta, associazione «Pachamama», azienda vitivinicola Cardosa.