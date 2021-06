Pagani, 500 chili di carne non tracciata sequestrati in una macelleria

Un maxi sequestro di carne è stato eseguito dai carabinieri della Forestale ieri in un esercizio commerciale specializzato nella vendita del piatto tipico napoletano "O pere e' o musso". Il provvedimento è stato eseguito dai militari della stazione di Cava, in collaborazione con personale dell'Asl di Salerno, in una rivendita di frattaglie di carni a Pagani, a seguito di una segnalazione su presunte irregolarità in campo ambientale ed agroalimentare. Nel corso dell'ispezione, secondo la tabella merceologica, nella produzione di "piedi e muselli" e rumine di bovini, carabinieri e personale sanitario avrebbero accertato l'assenza di documentazione che potesse comprovare la tracciabilità delle carni e quindi la sicurezza alimentare delle stesse, nonchè la carenza di documentazione sanitaria relativa alla struttura nelle quali le carni venivano lavorate.

APPROFONDIMENTI IL CASO Laurino, l’ultima zona rossa campana:focolaio in chiesa,... LA VIOLENZA Rissa al mercato di Sarno,uomo ferito in gravi condizioni LA KERMESSE De Masi apre gli Stati generalidel cinema a Giffoni LA PANDEMIA Covid, si torna a morire in Irpinia:deceduto 71enne del Salernitano

Dopo i controlli, i carabinieri hanno chiuso il negozio e sequestrato circa 500 chili di carne conservati nella struttura commerciale. A finire sequestrata anche la vasca di raccolta delle acque di lavaggio delle carni. Il responsabile è stato denunciato a piede libero per violazioni delle norme sullo smaltimento dei reflui della lavorazione. L'informativa di reato è stata poi trasmessa alla Procura di Nocera Inferiore. Le indagini proseguiranno, ora, per accertare la provenienza della carne e dare fondamento all'ipotesi di smaltimento irregolare dei reflui. A Sant'Egidio del Monte Albino, invece, sono stati trovati 150 chili di alimenti di vario genere in cattivo stato di conservazione, presso un negozio di cibi cotti. I carabinieri del Nas di Salerno hanno eseguito una verifica igienico sanitaria in un ristorante, trovando grandi quantità di prodotti congelati e mal conservati. Il locale era anche aperto, nonostante un precedente provvedimento di sospensione. Ora la nuova comunicazione al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, per il medesimo provvedimento.