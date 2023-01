Palomonte, medico va in pensione, 1800 pazienti cercano assistenza

La carenza di medici di medicina generale si affaccia anche a Palomonte, dove un medico va in pensione e i suoi 1800 pazienti cercano assistenza.

Un inizio di anno con preoccupazioni non di poco conto per i cittadini che si ritrovano a dover affrontare un problema che possono risolvere da soli. Il sindaco, Felice Cupo, investito di questa preoccupazione dai cittadini, ha avuto alcuni incontri con l'ASL per provare a velocizzare le procedure per l'individuazione di un nuovo professionista che possa sostituire il medico in pensione.

Palomonte è uno dei Comuni riconosciuto in carenza di medici di base. Il rischio è che i cittadini siano costretti a scegliere medici di altri Comuni, cosa che, in alcuni casi,sta già avvenendo.