Morto Pasquale Andria, storico presidente del Tribunale per i Minori di Salerno: lutto nella magistratura

Magistratura salernitana in lutto per la morte di Pasquale Andria, che per anni ha ricoperto l'incarico di presidente del Tribunale per i Minori. Andria, fratello di Alfonso, ex senatore, europarlamentare e presidente della Provincia, è scomparso a 75 anni dopo una lunga malattia.

In pensione dal 2018, dopo 43 anni in magistratura, Andria ha dedicato gran parte del suo impegno professionale all’universo minorile, con le sue criticità, e a difendere le professionalità inserite nei contesti giurisdizionali riservati a chi non ha compiuto ancora i diciotto anni. Al centro della sua opera il minore, con le sue difficoltà, le sue peculiarità, le sue prerogative nell’ottica di tutelarlo, tant'è che, come disse nel giorno del suo commiato, «il giudice civile minorile è imparziale, non neutrale». Pasquale Andria ha rivestito ruoli importanti nel mondo dell’associazionismo, ricoprendo cariche di rilievo all’interno del Rotary Club. Fu anche presidente diocesano e vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica

I funerali si terranno domani, sabato 2 dicembre, nella chiesa di San Pietro in Camerellis, in corso Garibaldi.

La camera ardente è stata allesista nella sala del Santo Rosario e di San Giuseppe, accanto alla chiesa di San Domenico, in largo San Tommaso d’Aquino, dove parenti, amici, ex colleghi e conoscenti potranno fargli un ultimo saluto e dare le condoglianze ai familiari: la moglie Cucca Pietrofeso, il figlio Fausto e i fratelli Alfonso (ex presidente della Provincia di Salerno e senatore), Maurizio e Marcello.

«La notizia mi ha profondamente addolorato, ero amico di Pasquale e sono amico di Alfonso e degli altri fratelli, quindi alla famiglia Andria va il mio sincero cordoglio - il ricordo del sindaco Vincenzo Napoli - Pasquale è stato un magistrato illuminato, intelligente, colto, che svolgeva la sua funzione con umanità e con disponibilità in un ambiente particolarmente delicato. Lascia un ricordo affettuoso in tutta la comunità, è stato un uomo amato, è stato una persona che ha svolto la sua funzione anche nella società con spirito civico e grande intelligenza»