Mercoledì 16 Maggio 2018, 20:39 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 20:39

Carenza ie perdite idriche segnalate: partiti interventi globali di Gori per la risoluzione. Nella zona di Episcopio, in seguito alle segnalazioni dei residenti, sono intervenuti gli operai della società che gestisce le risorse idriche a Sarno. Una perdita importante è stata rilevata in via Tuostolo. Ulteriori perdite in prossimità di diverse fontanine di via Francesco Milone e altre perdite occulte, almeno cinque, su via Duomo. Ed ancora sulla mandata dell’incrocio tra via Casamonica e via Sarno-Palma e, un ulteriore problema in area ex Arcadis. Le opere avviate riguarderanno la risoluzione delle criticità segnalate ma anche la restituzione della reale pressione necessaria nelle varie szone periferiche. Per evitare ulteriori fuoriuscite, Gori provvederà in alcuni punti anche a collocare una saracinesca in grado di chiudere e controllare il sistema.