Pesca, il campano Garofalo campione europeo di canna sportiva a squadre

A Vila Real de Santo Antonio in Portogallo, al termine delle due manche, è l'Italia ad aggiudicarsi la quindicesima edizione del campionato europeo di pesca con canna da riva. Secondo posto per il Portogallo seguito dalla Spagna. Quarto posto per l'altra squadra italiana in gara.

Nell'individuale medaglia d'argento per l’italiano Fabio Pantani, oro a Vicente Giner Ramon e bronzo al connazionale Manuel Vidal Barrachina entrambi spagnoli. La Nazionale Italiana guidata dal CT Redamo Ravaioli e dal vice CT Alessandro Pecorini ha affrontato la competizione europea con due squadre – la “A” e la “B“- formate da Massimo Bacchiani, Iacopo Collavoli, Angelo Garofalo, Paolo Lacerenza, Ignazio Loconte, Leonardo Morando, Matteo Antonio Marullo, Davide Mora, Marco Rizzo, Fabio Pantani, Edo Puntiroli e Alex Sottilotta accompagnate dal dirigente federale Luigi Russo.

Nella squadra vincitrice del campionato, l’Italia “B”, - che si è distinta per un esemplare unità d’equipe - è stato schierato anche l’atleta campano Angelo Garofalo dell'SPS (Società pesca sportiva) “Arechi Veret” di Salerno che ora potrà fregiarsi del titolo di campione europeo a squadre. Garofalo è un tecnico laureato che lavora nella Società provinciale che tratta i rifiuti a Salerno. Risiede a Battipaglia ed è sposato con una ragazza lucana e la coppia ha un figlio piccolo, Antonio. La famiglia di Garofalo è originaria di Meta in penisola sorrentina.