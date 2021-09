Piazza Libertà già vandalizzata: olio sul corrimano, il Comune denuncia

A una settimana dalla sua inaugurazione e nel clou delle polemiche che dividono i salernitani sulla sua funzione d’uso, è già stata vandalizzata. Qualcuno, nella serata di ieri, ha ben pensato di versare dell’olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare. Il problema è stato immediatamente risolto, ma il Comune ha deciso di sporgere denuncia per individuare gli autori dello sfregio a piazza della Libertà. Per il primo cittadino si tratta di «un atto vandalico fomentato probabilmente anche da una vergognosa e meschina campagna di odio alimentata da una sparuta minoranza di astiosi detrattori». Certo è che, né i controlli della municipale, né quelli affidati fino al 31 ottobre a una ditta di sorveglianza privata, sono riusciti ad evitarlo.