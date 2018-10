Martedì 23 Ottobre 2018, 06:30

Era uno dei pini più belli della Costiera. Monumentale, come quelli che si affacciano sul mare e che impreziosiscono i fianchi delle montagne o i giardini delle ville. Da ieri quell’arbusto svettante dei giardini di Principessa di Piemonte, che offriva riparo durante le giornate di gran caldo, è stato reciso a causa dell’irrimediabile ferita procuratagli da un fulmine che la scorsa notte lo ha fortemente scalfito. E così, l’ondata di maltempo che ha investito la Campania non ha risparmiato la Costiera dove il forte temporale ha creato più di qualche danno. In particolare a Ravello dove un fulmine ha centrato in pieno uno dei pini secolari che abbellivano i giardini del belvedere Principessa di Piemonte. Uno degli angoli più suggestivi della città della musica che nel 2003 fu teatro delle riprese del film con Brad Pitt e Angiolina Jolie “Mr e Miss Smith”. E appena lo scorso anno anche delle nozze di Marianna Pascale di cui fu testimone Silvio Berlusconi. Ma il fulmine, con la sua forza, avrebbe anche danneggiato anche alcune apparecchiature elettriche delle abitazioni vicine. Sul posto, in mattinata, sono state eseguite una serie di verifiche a cui hanno partecipato, oltre ai tecnici del Comune, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori.