Sta lottando tra la vita e la morte, presso l'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, un 58enne di Pollica, coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale. L'uomo, in sella al suo scooter, si è scontrato frontalmente intorno alle 15.30 in località Santa Venere, tra Pioppi e Pollica capoluogo, con una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che ha riportato un politrauma, tanto da rendere necessario il ricovero in Rianimazione presso la struttura ospedaliera cilentana. A prestargli immediatamente soccorso sono stati i sanitari del 118 che l'hanno trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Pollica, diretti dal maresciallo capo Lorenzo Brogna, per eseguire i rilievi ed effettuare la ricostruzione della dinamica. Illeso, invece, il conducente dell’automobile ch’è stato sottoposto anche all’alcol test, risultato negativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA