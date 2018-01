Martedì 2 Gennaio 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 15:40

Paura a Faiano nella tarda mattinata di oggi. Un'auto è finita fuori strada in via Vittorio Emanuele per cause ancora in corso di accertamento. All'interno dell'abitacolo un uomo, soccorso immediatamente dagli operatori del Vo.Pi., che lo hanno trasportato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Per lui un trauma cranico.