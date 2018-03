Sabato 3 Marzo 2018, 06:51 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 06:51

La giustizia la faremo noi...». «Sei solo un rigurgito tu, chi ti difende e chi ti permette questo». «Assassino, assassino». «Vergogna bastardi». Sono solo alcune delle offese, minacce e ingiurie rivolte all’attore Domenico Diele, all’avvocato Ivan Nigro e al giudice Piero Indinnimeo da alcune «sedicenti amiche» di Ilaria Dilillo, così come vengono definite nella segnalazione inoltrata dall’avvocato Giuseppe Montanara, all’ufficio gup del tribunale di Salerno.Segnalazione che, nel giro di poche ore, è stata trasmessa sia alla polizia giudiziaria per gli accertamenti del caso e sia alla procura generale che ha aperto un fascicolo per accertare tutte le responsabilità. Parole scritte sui social, diffuse nel web a corredo di fotografie dei soggetti offesi, le cui stampate sono state allegate alla segnalazione presentata all’ufficio del giudice per l’udienza preliminare che sta trattando il caso. Segnalazione che contiene anche una richiesta di ulteriori provvedimenti da adottare nelle udienze in cui saranno presenti l’imputato, Domenico Diele, e i suoi genitori, «per impedire l’accesso alle aule giudiziarie e garantire l’accesso e l’uscita dal tribunale alle parte garantendo la loro sicurezza e protezione personale oltre che tutela delle rispettive onorabilità».Nella comunicazione sono stati indicati anche i nomi e i cognomi delle donne che hanno postato foto e dichiarazioni, oltre che di quelle che hanno risposto ai commenti. Del resto un po’ di agitazione c’era stata anche nelle precedenti udienze alle quali ha partecipato l’attore accusato ora di omicidio stradale con commenti e ingiurie lanciate a Diele e al giudice anche all’uscita dall’aula. Tant’è che lo stesso magistrato fu costretto ad intervenire chiedendo «rispetto» e «dignità».