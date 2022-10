Rapina distributore di benzina con un coltello, bandito in fuga

Rapina distributore di benzina con un coltello poi fugge a piedi. E' accaduto ieri a Sarno, in via Provinciale Amendola. Da quantificare il bottino, ma il rapinatore avrebbe portato via circa 300 euro. L'uomo, con volto nascosto da un cappuccio, è entrato in azione durante la mattinata di ieri. Dopo aver estratto il coltello, aveva minacciato un dipendente che lavora presso la struttura.

La vittima aveva però reagito, cercando di bloccare il rapinatore. Durante la colluttazione, il rapinatore ha perso il coltello ma è riuscito a fuggire con i soldi che si era fatto consegnare pochi minuti prima. Sul caso lavorano gli agenti del commissariato di polizia di Stato, che stanno esaminando filmati di videosorveglianza annessi al distributore di benzina e delle strade adiacenti. E' stato ascoltato anche il dipendente, che ha fornito una descrizione fisica del bandito, che si spera possa ritornare utili alle indagini per identificarlo.