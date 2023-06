Reparto Medicina di Sarno: record di prevenzione. Primo in Italia

Con 110 pazienti esaminati in una sola giornata, il reparto di Medicina Generale dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, col primario Girolamo Adiletta, si conferma il primo centro in Italia. Un dato importante quello della “Giornata per il benessere respiratorio” con consulenze e screening gratuiti, e segna un percorso virtuoso di prevenzione che da tempo si sta portando avanti nel presidio ospedaliero sarnese che vede la divisione di Adiletta, con il caposala coordinatore infermieristico, Salvatore Verdino, in prima linea tra organizzazione e programmazione accanto alla comunità. Del resto la stessa direzione, col direttore sanitario Rocco Calabrese, sta lavorando per garantire una risposta sempre più efficace ed efficiente rispetto all’ampio bacino di utenza dall’agro sarnese nocerino ai paesi del vesuviano.

“Abbiamo iniziato una stagione importante dedicata alla prevenzione - ha sottolineato Calabrese - Promuovendo la salute e facendo attività di informazione e sensibilizzazione”. Promozione della salute, prevenzione, ricerca, assistenza per migliorare qualità ed aspettativa di vita. La giornata airLAB, iniziativa diffusa di tutti il territorio italiano, è un evento realizzato con l’obiettivo di favorire la diagnosi delle malattie respiratorie croniche più diffuse come asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e dare ai pazienti che abbiano ricevuto una diagnosi o che presentino dei sintomi spia (mancanza di respiro, tosse cronica), la possibilità di intraprendere il trattamento. A spiegare i dati dell’iniziativa a Sarno è stato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale, Adiletta. “Una giornata di screening e consulenze per la prevenzione e la corretta gestione delle malattie respiratorie croniche più comuni. Abbiamo registrato ancora una volta grande partecipazione della popolazione alla giornata del benessere respiratorio, ben oltre le attese, con grande soddisfazione dello staff organizzativo e degli operatori sanitari. Su 110 pazienti esaminati, abbiamo rilevato 48 pazienti ostruiti, un paziente ristretto, 61 pazienti nella norma di cui il 33% sintomatici per dispnea e/o tosse, è stato suggerito un adeguato iter diagnostico-terapeutico. Tutti i 110 pazienti sono stati sottoposti a spirometria semplice, 3 pazienti hanno richiesto approfondimenti ulteriori con emogasanalisi arteriosa, bodyplethysmografia e test di reversibilità bronchiale. Alla fine è stato consegnato un test anche per migliorare nelle prossime occasioni e con orgoglio devo dire che i pazienti hanno espresso un alto tasso di gradimento, apprezzando l’ accoglienza, l'alta professionalità, la puntualità e la rapidità degli operatori. Il mio grazie va alla popolazione che ha accolto l'invito dimostrando ancora una volta tanta fiducia nella sanità pubblica e, in particolare, nel nostro presidio ospedaliero. Un vivo ringraziamento va all'ASL Salerno e alla Direzione Sanitaria del P. O. Villa Malta di Sarno, rappresentata dal direttore Mario Rocco Calabrese, che ha permesso tale evento mostrando una grande sensibilità alle iniziative sociali. Importante è stata la collaborazione dei medici di medicina generale del territorio che hanno creduto ed accolto il nostro invito inviandoci numerosi pazienti. Grazie ai medici, infermieri e tecnici dell' U. O. C. di Medicina Generale di Sarno da me diretta che, instancabilmente, hanno lavorato sodo per soddisfare le esigenze delle numerose persone esaminate”.