Sabato 17 Novembre 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un video osé diffuso online ma anche su whatsapp e in una pagina messenger. Protagonisti delle immagini un uomo e una donna durante un rapporto sessuale: a diffonderlo, secondo le accuse, due sorelle brasiliane finite sotto inchiesta per diffamazione ed interferenza illecita nella vita privata. Nei loro confronti il sostituto procuratore Francesca Fittipaldi ha chiuso le indagini: secondo le accuse, E. S. P. e C. S. P. avrebbero diffuso online un video che riprendeva la coppia mentre consumava un rapporto sessuale. Inoltre una delle due sorelle avrebbe mostrato il video, tramite whatsapp, a diversi conoscenti della coppia (sia l’uomo che la donna sono di Eboli) pubblicandolo nella propria pagina messenger ed offendendo in questo modo l’onore e il decoro delle due parti offese.Precedentemente, sempre secondo l’impianto accusatorio, le due indagate (difese dagli avvocati Angelo Gesummaria e Claudio Scola) si sarebbero introdotte abusivamente nel sistema operativo del telefono cellulare della donna estrapolando il video per poi pubblicarlo. Un aspetto, quest’ultimo, che le indagini dovranno chiarire: una delle due indagate, infatti, ha affermato che non c’è stata alcuna violazione nel sistema operativo del cellulare della controparte. Ma, ad inviare il video, secondo il racconto di quest’ultima, sarebbe stato l’uomo.Il 47enne ebolitano, in passato, aveva avuto una relazione sentimentale con una delle due sorelle: interrotto il rapporto e frequentando un’altra donna, per fare ingelosire la ex avrebbe inviato qualche video ed immagini con la nuova compagna. Anche mentre era in atteggiamenti intimi. E, così, per ripicca le due indagate hanno diffuso il video online per mettere in ridicolo l’uomo con parenti ed amici.