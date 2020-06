LEGGI ANCHE

Ha risposto a tutte le domande degli inquirenti il sindaco di Praianoche, ieri mattina, ha sostenuto l’interrogatorio di garanzia dopo l’arresto per concussione avvenuto venerdì ad opera degli uomini della Squadra mobile. Ma non solo.Il suo legale di fiducia, l’avvocato, ha anche chiesto un approfondimento di indagini alla procura e ottenuto la revoca degli arresti domiciliari.Di Martino ha spiegato, nel dettaglio, tutta la trattativa portata avanti con l’amministratore di condominio che lo ha poi denunciato, facendo notare anche che. Il primo cittadino ha raccontato che quel denaro serviva per avviare una pratica amministrativa lecita e che gli accordi erano stati presi nell’ambito di una serie di riunioni tenute al Comune, alla presenza di altre persone che - a quanto pare - sono state indicate una ad una agli inquirenti. «Tutto è avvenuto alla luce del sole», ha ripetuto più volte, spiegando che la vicenda non riguarda il comune di Praiano né il suo ruolo di amministratore.. Il tutto, dunque, secondo il sindaco è stato fatto nella trasparenza assoluta e nel rispetto della legge e, se è andato lui in persona e ritirare il denaro, è solo perché in quel momento si trovava a Salerno.«Mi auguro - ha detto l’avvocato Zecca al termine dell’interrogatorio - che la vicenda possa essere rapidamente ricostruita nel dettaglio per consentire al sindaco di tornare a Praiano a svolgere il suo ruolo di primo cittadino».