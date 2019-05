Lunedì 6 Maggio 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 06:34

Scattano controlli notturni per stanare chi imbratta i marciapiedi della zona orientale aprendo sacchetti dell’indifferenziato. Indagini anche sulla gestione illecita di rifiuti. Al via da stanotte pattugliamenti in borghese da parte della polizia municipale per contrastare l’escalation di furti di rifiuti indifferenziati. A disporre il giro di vite è il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che da settimane sta denunciando fenomeni illeciti connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti. Non c’è solo la lotta agli “sporcaccioni”, cioè agli abbandoni incontrollati di spazzatura, ma anche la caccia a chi preleva e gestisce illecitamente la frazione indifferenziata domestica.Più di 20 i casi segnalati negli ultimi tre mesi dai residenti. Tutti sono avvenuti nelle notti tra il lunedì e il martedì, ovvero nella fascia oraria in cui i residenti depositano rifiuti domestici indifferenziati. Plastica, materiali di casa sottratti per indigenza o per riutilizzo abusivo. Le indagini seguono principalmente la pista della gestione illecita dei rifiuti e quindi si punta a stanare l’azione “sistematica” di bande specializzate che agiscono con mezzi propri. È il sindaco Napoli ad aver chiesto al comandante Vecchione di intensificare i controlli, con vigilanza in borghese del nucleo operativo. Ci sono zone più colpite che saranno interessate da appostamenti.