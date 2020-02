Ultimo aggiornamento: 07:25

La Cassazione ha respinto il ricorso di un 39enne - all’epoca dei fatti - e ha confermato la condanna a 3 anni e otto mesi emessa in appello. L’uomo, un allevatore di Sanza , è stato arrestato e poi processato per aver chiesto soldi in cambio di un cane rubato ai danni di un uomo di Sassano . Più di mille euro in cambio del cane che gli era stato rubato, la cifra richiesta al proprietario dell’animale. È accaduto neldove i carabinieri arrestarono in flagranza l’allevatore 39enne.La vicenda cominciò il 15 giugno 2013 quando un allevatore di cani di Sassano denunciò alla stazione dei carabinieri del posto, il furto di un cane da caccia, un segugio maremmano. Secondo quanto emerse all’epoca e poi nel corso delle udienze, il malvivente aveva chiesto soldi per restituire il cane. Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, l’allevatore di Sanza ritenuto colpevole del furto, contattò telefonicamente l’uomo di Sassano chiedendogli un incontro al cimitero di Buonabitacolo doveLa vittima accettò l’accordo ma prima avvertì i militari dell’Arma di Sala Consilina.