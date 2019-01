Mercoledì 9 Gennaio 2019, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 06:19

In arrivo al Ruggi il bed manager per contrastare il sovraffollamento del pronto soccorso. Il manager dei letti avrà tra i suoi compiti quello di garantire l’appropriatezza dei ricoveri, che dovrebbe evitare, così, la diminuzione dei posti nei reparti, con l’inevitabile imbuto che si crea nel trasferimento dei reparti. Problema, questo, particolarmente sentito in questi giorni, dove tra i plessi dell’azienda ospedaliera si contano già 2700 arrivi. Il numero di accessi testimonia un progressivo e sistemico aumento di utenti che si riversano al Ruggi, dove si è passati dai 78mila del 2017 ai 95mila del 2018. Ben 17 mila in più in 1 solo anno. A poco possono bastare, quindi, gli interventi tampone per dare una boccata d’ossigeno. Nonostante il filtro messo in atto col 118 per smistare verso altri presidi i pazienti meno urgenti, infatti, restano comunque tanti i codici rossi, che in questi giorni si attestano intorno ai 6-7 al giorno, così come i codici gialli, che necessitano nella stragrande maggioranza dei casi di ricovero.