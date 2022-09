«Ed è subito sera» il film girato ad Albanella proiettato in piazza Cavalieri Vittorio Veneto

Ha partecipato al «Los Angeles Film Festival», è stato proiettato nei cinema di tutta Italia e ha ricevuto numerosi commenti positivi: il film «Ed è subito sera» sarà ora proiettato in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Albanella, location delle riprese del lungometraggio. L’appuntamento è per il 12 settembre, alle 21:00. Saranno presenti il regista, Claudio Insegno, e gli attori Pasquale Scherillo, Paco De Rosa e Ciro Ceruti.

«Ed è subito sera» è tratto dall’omonimo libro di Tonino Scala. Girato interamente ad Albanella, nel 2019, il film narra la vita romanzata di Dario Scherillo, ucciso per errore dalla camorra il 6 dicembre 2004 a Scampia. Nella pellicola, così come nel libro, la vita di Dario si intreccia con quella di altri due giovani: il figlio di un magistrato, suo amico, e quella del delinquente ‘o moccuso. Sullo sfondo della vicenda, la quotidianità della famiglia Scherillo, i sogni, i progetti e le speranze del giovane Dario. Il film punta essenzialmente su questo: come la delinquenza possa entrare nelle nostre vite e condizionarle, nella speranza di sensibilizzare le coscienze e smuoverle contro l’indifferenza.

«Con questo film – dichiara Maria Gorrasi, assessora alla cultura di Albanella – il nostro Comune ha manifestato la profonda vicinanza alle vittime della camorra. La finalità è anche quella di valorizzare il nostro territorio, sia dal punto di vista culturale che turistico, e rientra all’interno di un più ampio discorso: far diventare Albanella il paese del cinema e sede naturale di proiezioni cinematografiche. Per questo motivo siamo già al lavoro per la realizzazione della prossima pellicola che, questa volta, tratterà un tema più leggero e divertente». Il film è stato prodotto da Pdr Produzioni di Napoli.

Nel cast troviamo Franco Nero, Gianluca Di Gennaro, il compianto Salvatore Cantalupo, Gaetano Amato, Paco De Rosa, Gianclaudio Caretta, Fabio Toscano, Stefania De Francesco, Simona Ceruti, Alfredo Nuzzo, Ciro Ceruti, Sandro Ruotolo nei panni di se stesso. Il lungometraggio è stato proiettato durante la XIV edizione del Los Angeles Film Festival, nel 2019.