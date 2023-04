Salerno, dogo argentino aggredisce in centro un cagnolino e la sua padrona: paura sul Corso

Doppia aggressione poco fa in via Velia, nel tratto che congiunge corso Vittorio Emanuele con via Roma. Una donna finisce in ospedale per una lacerazione ad una mano, il suo cagnolino dal veterinario: entrambi avranno dei punti di sutura. Doveva essere una passeggiata come tante invece, ad un tratto, l'incontro con un dogo argentino che ha aggredito entrambi.

Ha iniziato con il cagnolino di piccola statura e le orecchie lunghe e pelose: gli si è scaraventato addosso, tirandosi dietro anche il ragazzo che lo aveva al guinzaglio, ed ha presso in bocca la testa dell'animale. È stato allora che è intervenuta la padrona che, anche lei, lo aveva a guinzaglio. Hanno cercato di salvare il cane e la sua padrona anche altre persone ma la signora, per aiutare il proprio cagnolino, è rimasta ferita. Il ragazzo con il dogo è scappato via ma è stato fermato poco dopo da una pattuglia della polizia che era stata chiamata da alcune persone che erano a passeggio con i propri bimbi piccoli. Il giovane, fermato, ha dichiarato di essere il dog sitter. La signora ha però confermato ai poliziotti delle Volanti la propria volontà di denunciare l'accaduto.