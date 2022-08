Salerno, via ai campionati di vela: sul lungomare la sfilata di 500 atleti

Mille velisti al via in cinque classi, una settimana di regate e domani alle 19 in piazza della Libertà la suggestiva cerimonia di apertura dei campionati italiani giovanili di vela. Salerno capitale italiana della Vela dal 28 agosto al 4 settembre 2022. Nell’area tra la spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano in palio i titoli della Coppa Primavela e dei Campionati italiani giovanili classi in singolo che coinvolgeranno mille velisti e veliste.

I Campionati italiani giovanili sono programmati in due distinte manifestazioni che si terranno dal 28 al 30 agosto e dall’1 al 4 settembre 2022. La prima parte della manifestazione prende il nome di Coppa Primavela, Coppa Presidente, Coppa Cadetti e Campionato italiano O’pen Skiff, e raggruppa gli atleti delle fasce d’età 9-17 anni (Optimist, O’pen Skiff e Techno 293) mentre la seconda parte caratterizzata dai Campionati italiani giovanili in singolo è dedicata agli atleti della fascia d’età 12-19 anni (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil).

L’organizzazione curata dalla Federazione Italiana Vela con il pieno sostegno del Comune di Salerno, del sindaco Vincenzo Napoli e dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, e degli enti locali coinvolgerà i Circoli Velici cittadini che già nel 2020 hanno affrontato un’avvincente sfida con i campionati italiani classe Laser curati da Circolo Canottieri Irno e Lega Navale Italiana di Salerno. I circoli sono oggi riuniti in un consorzio di scopo rafforzato anche dalla presenza del Club Velico Salernitano, che nello scorso mese di giugno ha organizzato sempre a Salerno il campionato italiano Este 24, e Azimut, giovane Circolo Affiliato organizzatore delle ultime edizioni dei campionati mondiali match race per velisti non vedenti.

La Cerimonia inaugurale con la sfilata delle quindici zone italiane tra piazzetta Monumento al Marinaio e piazza della Libertà coinvolgerà oltre 700 persone tra atleti (450), ufficiali di regata e volontari. In piazza delle Libertà il saluto della città con il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara; e quello delle istituzioni sportive, il presidente della Federvela Francesco Ettorre, il presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo.