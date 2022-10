Salerno, inaugurato oggi centro di competenze per progetti di cybersecurity: 180 studenti saranno coinvolti

Nasce a Salerno un centro di competenza per progetti di cybersecurity e tecnologie di frontiera.

Inaugurato oggi, alla presenza del presidente della regione Vincenzo De Luca e del direttore generale dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni, la nuova sede di “Intellera Consulting” all'interno dell'università di Salerno a Penta di Fisciano, in collaborazione con Pwc.

Un open space in cui i professionisti delle due società di consulenza opereranno a fianco di 180 giovani neo-laureati e laureandi dell'ateneo che nei prossimi tre anni saranno selezionati per lavorare su programmi nazionali e internazionali in ambito digital transformation, data science, ricerca e innovazione, con un focus specifico sulla cybersecurity nell'ambito del progetto «The Nest».

In uno scenario di trasformazione digitale che vede un costante aumento degli attacchi informatici, cresce l'importanza della cybersecurity: «un'opportunità per trattenere sul territorio i migliori talenti, supportare i giovani nel mettere in campo le conoscenze apprese durante il percorso universitario e fornire una concreta opportunità di sviluppo professionale, ma anche per attrarre al sud nuove risorse qualificate in un ecosistema formativo di eccellenza».