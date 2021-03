Salerno, arrestato a dicembre esce dal carcere e torna a spacciare: preso

Nonostante un precedente arresto lo scorso 29 dicembre, ha ripreso a spacciare droga in varie zone di Salerno, in particolare nel rione Calcedonia. M.C., 26 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato che lo ha colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente in via Pironti.

Il 26enne è stato sorpreso mentre cedeva droga in cambio di 30 euro a un tossicodipendente, un 40enne già iscritto al locale Sert. A seguito di perquisizione persone, M.C. è stato trovato in possesso di nove involucri termosaldati contenente cocaina, nonché di un telefono cellulare usato dallo stesso per essere contattato dagli acquirenti. Il 26enne è stato quindi dichiarato in arresto e posto ai domiciliari in attesa della convalida.

