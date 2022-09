«Spiaggiati», dal 30 settembre al 2 ottobre il primo evento sulla crypto art a Salerno

Dal 30 settembre al 2 ottobre avrà luogo «Spiàggiati – Contemporary art exhibition Paestum», presso Rosmarino dalle ore 18.30 alle ore 00.30, che ribalterà completamente il concetto di virtuale portando l’arte, nella sua declinazione innovativa, a diretto contatto con le persone. Si chiama «crypto art», arte crittografata, e riguarda speciali opere digitali rese uniche da un codice numerico. Si tratta di disegni, animazioni, video e oggetti. «Viviamo tempi in cui paure e ansie rischiano di fagocitarci e di farci regredire. «Spiàggiati» nasce dalla volontà di offrire un momento di riflessione per assaporare la bellezza e la poesia che solo i capolavori artistici riescono a regalarci. La rivoluzione dell’arte, infatti, è già in atto e, la creatività che conta oggi, vive nell’universo digitale e riesce a unire la realtà online a quella offline. Il virtuale ci offre indubbiamente la possibilità di liberare la nostra immaginazione e noi vogliamo proprio questo: far vivere a tutti i nostri ospiti un viaggio esperienziale indimenticabile».

Spiega il direttore artistico Gigi Squillante supportato dal curatore, Andrea Giordano, e il produttore – nonché owner di Rosmarino – Vito Buccella. L’evento trasformerà la spiaggia di Paestum in un vero e proprio metaverso all’aria aperta, un innovativo hub in cui ben cinque artisti digitali esporranno, su appositi ledwall deposti sulla battigia, le proprie opere: Bill Viola con A Phrase from «Chris», fa parte della sua serie «Transfigurations» che include l'installazione «Ocean Without a Shore» (2007) realizzata per la 52a Biennale di Venezia; Ryoichi Kurokawa con «syn_mod.1», opera che offre allo spettatore quelle che sembrano istantanee nell'infinito con un impulso sonoro sconvolgente; Francesca Fini con «Vanitas 2 - Natura morta» , dipinto seicentesco di Abraham Mignon che prende vita grazie alla magia digitale del c.d. taglio - animazione fuori; Chen Ran con «Joss» in cui beni e simboli di consumo di lusso vengono dati alle fiamme e distrutti con esplosivi; «Universal Everything» con «Tetrachromia 4» , opera ispirata dalla consapevolezza che gli uccelli possono vedere i colori attraverso uno spettro più ampio, facendo sì che le piante apparentemente verdi siano imbevute di motivi e sfumature vibranti. Fiore all’occhiello dell’evento «Mr Nettuno» di Marco Lodola, installazione in perspex e neon dell’altezza di 3 metri - omaggio luminescente al dio greco Poseidôn, divinità protettrice della città di Paestum - che campeggerà al centro del percorso immersivo della performance sinestetiche al Rosmarino.

Spazio anche alla musica che delizierà i presenti attraverso un sound spinto per una digital art contestualizzata in spiaggia che vedrà la partecipazione di artisti d’eccezione: Gigi Squillante; Stilex , all’anagrafe Vito Gargano, giovane trombettista la cui musica rappresenta una vera e propria contaminazione fra jazz ed elettronica capace di ricreare paesaggi sonori in cui l’ascoltatore viene stimolato verso l’immaginazione e la fantasia; e Gianluca Petrella, strumentista, compositore e produttore pugliese, considerato tra i più dotati del panorama internazionale, nel suo variegato percorso professionale ha affiancato un numero ampissimo di artisti di indiscusso prestigio, come: Sun Ra Arkestra diretta da Marshall Allen, Carla Blay, Paolo Fresu ai Matmos, Lester Bowie, Pat Metheny, Ricardo Villalobos, Max Loderbauer, Moritz von Oswald.