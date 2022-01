Piazza Concordia, ambulanti segnalati da De Luca autorizzati dal Comune

Gli ambulanti segnalati dal governatore Vincenzo De Luca al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, non sono abusivi. In realtà non sarebbero neanche ambulanti, in senso tecnico, bensì mercatali. E sono anche stati autorizzati, in quei stalli definiti dal settore Attività produttive del Comune, con una delibera del consiglio comunale del 17 aprile del 2018. Seduta del parlamentino tenutasi, si legge sull’atto, alle 9.50 del mattino. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati