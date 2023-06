La sua proprietaria non è riuscita a trattenerlo: quando ha visto quel cagnolino di piccola taglia gli è saltato addosso azzannandolo con forza e violenza. Il pit bull, imbestialito, non ha mollato la presa nonostante le urla della padrona e dell’altra donna che aveva portato a passeggio il suo cagnolino e che mai avrebbe immaginato potesse essere vittima di una aggressione. Invece così è stato: le due donne hanno iniziato ad urlare, a litigare, nel vano tentativo di salvare il cane più piccolo ma tutto è stato inutile. Ieri sera, nonostante le cure immediate di un veterinario, l’animale è morto per le ferite riportate. È accaduto nella tarda serata di lunedì in una delle tante stradine del centro storico dove non sono rari episodi di questo tipo. Nell’immediatezza dei fatti alcuni cittadini hanno chiamato la polizia spaventati da quanto stava accadendo e preoccupati che l’animale poteva aggredire anche persone e bambine.

Una pattuglia delle Volanti è immediatamente intervenuta sul posto cercando innanzitutto di calmare l’animale, tant’è che un agente è rimasto anche lievemente ferito nel tentativo di salvare il cagnolino vittima della violenta aggressione. Poi hanno raccolto tutti i dati relativi alle due proprietarie e, al momento, ci sono verifiche in corso. Non si esclude una denuncia nei confronti della padrona del pit bull che, tra l’altro, portava il cane senza museruola. Ci sono ancora accertamenti in corso. Anche da parte del servizio veterinario dell’Asl sul pit bull.