Rifiuti dati alle fiamme per sbarazzarsene nella maniera più veloce (ma anche pericolosa, illegale e insalubre possibile) dopo aver favorito la creazione di una vera e propria discarica a cielo aperto. Accade a Giovi, frazione collinare che affaccia sulla zona orientale di Salerno, precisamente in località Montena dove, evidentemente, le campagne di sensibilizzazione sulla necessità non più rimandabile di rispettare l’ambiente e di seguire tutte le regole sulla differenziazione e il corretto smaltimento dei rifiuti, vengono ignorate, senza farsi troppi scrupoli, da una parte dei residenti, convinta - probabilmente - che appiccare il fuoco nella discarica a due passi da casa loro sia cosa da poco. Une vecchia abitudine dura a morire.

A denunciarlo sono proprio i residenti, quelli che, invece, le regole le rispettano e sono stanchi di vedere fuocherelli spuntare a destra e a manca, di giorno e di notte, solo per lasciare spazio a nuove ondate di smaltimento criminale. «In questa zona è un’abitudine fare questo scempio - racconta un uomo che, per evitare “ritorsioni di vicinato”, preferisce rimanere anonimo - vanno a buttare spazzatura non differenziata per settimane. Bustoni, materiale di risulta di cantieri e piccoli lavori domestici, ingombranti come materassi ed elettrodomestici. Quando poi lo spazio è esaurito, c’è una puzza tremenda e la situazione è fuori controllo, ci gettano liquido infiammabile e ci lanciano un fiammifero. È una situazione indegna». In questo modo, sostiene chi, all’ennesima esalazione di fumo nero e dall’odore nauseabondo, ha deciso di immortalare lo scempio e portarlo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, «l’enorme accumulo di rifiuti di ogni genere viene ridotto in cenere e dal giorno successivo si ricomincia esattamente come prima». In una girandola di inquinamento, inciviltà ed evidente pericolo che va avanti da mesi e che non accenna a fermarsi. Oltretutto i roghi di rifiuti vengono appiccati in aree rurali abbandonate o addirittura in slarghi che affacciano sulle stradine, piccole e spesso sconnesse, che collegano - non senza difficoltà - le varie località di uno tra i più estesi rioni collinari del capoluogo.

«Una di queste persone - spiega ancora il residente - è stata avvicinata con bonarietà per chiedergli di smettere di adottare questo comportamento ma la risposta è stata negativa. Stavano arrivando alle mani, per questa ragione abbiamo paura di ritorsioni. Questa è una piccola comunità, abbiamo figli che escono di sera, mezzi per strada. Non vogliamo correre rischi ma neanche possiamo avere l’immondizia che brucia sotto casa». Quanto accade non è pericoloso solo per l’ambiente ma rischia anche di mettere a rischio l’incolumità delle persone perchè si tratta di fuochi non controllati che possono invadere i terreni circostanti. Inoltre quando le discariche non bruciano rappresentano un lauto banchetto per i cinghiali che hanno iniziato a popolare l’area collinare. Senza considerare gli insetti e i topi che sono, purtroppo, presenza costante in contesti di degrado urbano e scarsa pulizia. «Dovrebbero presidiare più spesso queste zone e beccarli quando commettono questi reati - conclude il residente - magari potrebbero installare delle telecamere che scoraggino tutti i malintenzionati. Se non iniziano a fioccare multe e denunce sarà impossibile debellare questo fenomeno vergognoso. Noi non possiamo che assistere inermi e spaventati ma non è giusto non prendere provvedimenti».