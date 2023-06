La bonifica è stata fatta in tempi record e presto arriveranno anche le foto-trappole. Accade a Giovi Montena dove, nelle scorse settimane, la discarica a cielo aperto sorta in un punto di accumulo - allestito temporaneamente dal Comune, attraverso Salerno Pulita, per «servire» utenze di difficile raggiungimento - era stata data alle fiamme, probabilmente allo scopo d «ripulirla». A darne notizia l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella che spiega: «Ci avevano segnalato la situazione di criticità e siamo intervenuti in tempi estremamente rapidi. Non ci siamo solo occupati della pulizia, della bonifica e del perfetto ripristino dello stato dei luoghi, abbiamo anche sostituito i carrellati che erano stati distrutti».

Quella di Giovi Montena era una situazione limite cui Natella, che tra l’altro è riferimento saldo del popoloso rione collinare, ha chiesto di prestare particolare attenzione. Le caratteristiche delle aree in questione e l’oggettiva difficoltà del realizzare il porta a porta avevano spinto l’allestimento di un punto di raccolta per la spazzatura, rigorosamente differenziata e conferita secondo il calendario della zona. A causa di una falda di incivili lo slargo era diventato discarica con tutti i problemi e le criticità che ne erano poi derivate. «Dall’effettuazione della bonifica - chiarisce il delegato all’ambiente - la situazione è rientrata nella piena normalità e viene gestita con attenzione e decoro».

Ma c’è di più: nelle prossime settimane sarà adottato il disciplinare che consentirà l’installazione di telecamere, vere e proprie foto-trappole che consentiranno un più stretto controllo del territorio, soprattutto renderà agevole l’individuazione di coloro che conferiscono abusivamente e che sono stati protagonisti dello scempio delle scorse settimane con i rifiuti dati alle fiamme. «Sappiamo che ci sono zone particolarmente critiche - conclude Natella - progressivamente stiamo intervenendo ovunque perchè la forte spinta che abbiamo dato alla differenziata sta dando risultati importanti e intendiamo fare ancora di più e meglio. Chiaramente la fase preventiva e repressiva continua a giocare un ruolo importantissimo: i comportamenti scorretti vanno puniti. Le telecamere saranno un buon deterrente. Saremo operativi, in tal senso, nel minor tempo possibile».