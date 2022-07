Salerno, fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo: 4 misure cautelari

La Dia di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina, nei confronti di quattro persone indagate per fabbricazione di materiale esplodente. Per due indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per gli altri due gli arresti domiciliari. Contestualmente sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari.

Le indagini svolte dalla Sezione operativa della Dia di Salerno nei confronti di alcune persone residenti nei comuni delle province di Salerno e di Napoli, hanno permesso di intercettare e sequestrare un ingente quantitativo di esplosivo, in parte racchiuso in un ordigno, costruito da un uomo di Scafati con la complicità di altre persone, attraverso una puntuale divisione di compiti operativi.

Sono state riscontrate le responsabilità nei confronti di 5 pluripregiudicati, che avrebbero concorso nella fabbricazione di un ordigno esplosivo del peso complessivo di 3,4 kg e nella detenzione di ulteriori elementi esplosivi pronti per la fabbricazione di altri ordigni: 17 artifizi pirotecnici, in gergo denominati spolette, 140 cm di miccia pirotecnica alla polvere nera, 3,6 kg di miscuglio di polvere pirotecnica di colore grigio e 8,4 kg di perclorato di potassio in polvere.